Ordu kayakta seçkin sporcu projesi

Mustafa KIRLAK/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Gençlerimizi kayak sporu ile tanıştırarak ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası kayak yarışmalarında temsil edecek elit sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında kayak sporunun geliştirilmesi için hazırlanan 'Yaygın Kayak Seçkin Sporcu Projesi' kapsamında protokol imzalandı. Ordu'da kayak sporunun aktif hale gelmesi ve özellikle de gençler arasında tanıtılmasını sağlamak için imzalanan protokolün turizme de katkı sunacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Kayak merkezi ile ilgili çalışmalarımızda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak antrenör, malzeme ve ekipman desteği sağlayacağız. Kamu birimleri ile yerel yönetimlerimiz, belediyecilerimiz iş birliklerini sürdürerek şehrimizi hep beraber geleceğe taşıyacağız" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemizin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Kayak Merkezi’nin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak Ordu’nun kış turizmini hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Kayak merkezinde bulunan tesislerin de tanıtımını yaparak şehrimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında kayak turizmi ile adından söz ettiren bir şehir haline getireceğiz. Proje ile gençlerimizi kayak sporu ile tanıştırarak ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası kayak yarışmalarında temsil edecek elit sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz."

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