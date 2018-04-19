Ordu'da 'Yeşil Yol' tam gaz

Nedim KOVAN/ORDU, () – ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Doğu Karadeniz yaylalarını bir birine bağlayacak 'Yeşil Yol Projesi'nin tam gaz devam ettiğini söyledi.

Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak “Yeşil Yol Projesi” kapsamında, Ordu'daki çalışmalar devam ediyor. Projenin Ordu etabındaki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Topçam arasındaki 25 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 5 kilometresi sıcak asfalta kavuşturulan güzergahta çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Turizm Master Planı kapsamında, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan Yeşil Yol Projesi; Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını bir birine bağlıyor.

Toplam 2 bin 600 kilometrelik güzergahta Ordu sınırları içerisinden geçen 240 kilometrelik yolun 130 kilometresini Karayolları ve 110 kilometresini de Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Çambaşı-Topçam arasındaki 25 kilometrelik güzergahta incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, Yeşil Yol Projesi ile Karadeniz’deki doğa harikası yaylaların gün yüzüne çıkacağını söyledi. Başkan Yılmaz, “25 kilometrelik güzergahta 5 kilometre sıcak asfalt çalışmasını tamamladık, kalan 20 kilometrelik yolda ise altyapı çalışması sona erdi. Bu yıl da 20 kilometrelik mesafenin tamamını sıcak asfalta kavuşturarak Kabadüz yaylaları ile Mesudiye yaylalarını birbirine kavuşturacağız. Karadeniz'in en güzel yaylaları Ordu'muzda. Türkiye'de denize en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Kayak Merkezimizi hizmete açtık. Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından işletilen bu tesis, kış sezonunda günde yaklaşık 2 bin 500 kişiye hizmet verebiliyor. Karadeniz sahil yoluna alternatif Yeşil Yol ile de bu tesise kolay ulaşılabilecek. Çambaşı Yaylası’ndaki otel projemiz ve özel sektörün yaptığı yatırımlarla birlikte Yeşil Yol, bölge turizmine çok ciddi bir katkı sağlayacak”dedi.

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