Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Nedim KOVAN/ORDU, () – ORDU’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 30 gram esrar maddesi ile 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Uuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 870 lira paraya ise el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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