Ordu'da satranç turnuvası düzenlendi

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 'Uluslararası Açık ve Yıldırım Satranç Turnuvası' düzenlendi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Açık ve Yıldırım Satranç Turnuvası' ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen turnuvaya 16 ülkeden 507 sporcunun katıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Turnuvamıza ilginin fazla olduğunu görünce Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anladık. Düzenlediğimiz turnuvaya yarışmacıların yanı sıra ailelerinin de oldukça kalabalık bir katılım sağlaması bizleri ayrıca memnun kıldı. İnşallah bundan sonra da Türkiye Satranç Federasyonunun işbirliği ile turnuvalarımız devam edecek. Katılım gösteren 507 sporcumuzun tamamını tebrik ediyor ve alınlarından öpüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına ailelerine ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Dereceye girerek ödül alan kardeşlerimizi de kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilen turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Çekişmenin en çok yaşandığı A Kategorisinde birinciliği Gürcistan’dan Gıga Quparadze, ikinciliği Azerbaycan’dan Nıjat Abasov ve üçüncülüğü ise Türkiye’den Manisalı Sporcu Kıvanç Haznedaroğlu elde etti.

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