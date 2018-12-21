Ordu'da otomobil yağmalayan 3 kişi yakalandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da, kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan 3 kişi, yağmaladıkları aracı terk ederek Trabzon'da yakalandı.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan ismi açıklanmayan bir sürücünün yolu, 3 kişi tarafından kesildi. Kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan 3 kişi, aracı karakola götürüp arayacaklarını belirterek, araçla içerisinde bulunan cep telefonu ve cüzdanı yağmalayarak kaçtı. Sürücü durumu 156 jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışma sonucu aracı terk ederek kaçan 3 kişi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu yakalandı. Ordu'ya getirilerek mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ordu Valiliği vatandaşları uyararak, çıkar amacıyla kendisini jandarma yada jandarma istihbarat olarak tanıtan sivil giyimli şahıslara karşı halkın dikkatli olmasını, tereddüde düşüldüğünde kurum kimliğinin istenmesi veya 156 jandarma'nın aranmasını istedi.