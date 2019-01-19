Ordu'da, Boztepe’ye 'Macera parkı' kuruldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, tatilci ve turistlerin ziyaretçi akınına uğradığı 530 rakımlı Boztepe’ye yapılan ‘Macera Park’ projesinde çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Boztepe'de yapımına başlanan Macera Park Projesi'nde çalışmalar tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 530 rakımlı Boztepe’ye yapılan ‘Macera Park’ın bölge turizmine katkı sunacağını belirterek, projenin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını söyledi. 11 bin 204 metrekarelik bir alan içerisinde hazırlanan projenin Boztepe’nin cazibesini artıracağını kaydeden Tekintaş, “Yerli ve yabancı turistler ile bölge halkının dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik olarak planlanan ‘Macera Parkı Projesi’ bölgedeki turizm çeşitliliğini arttırmak, konaklama süresini uzatmak, tabiat parkının ve ilin marka değerini yükseltmek, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmek, istihdam yaratmak, doğa sporları konusunda farkındalık yaratmak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılamak amacıyla ilimize kazandırıldı. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Tekintaş, “Macera Park Projesi kapsamında zorluk derecesine göre 4 adet file korumalı ağaç arası oyun parkuru, çocuk parkuru, her yaş grubuna hitap eden pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğe sahip dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline, depo binası ve tuvaletlerin yanı sıra çevre tel çiti, giriş takı ve çevre aydınlatma çalışması yapıldı” diye konuştu.

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