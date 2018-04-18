ÖRAV’dan meslektaşlarına yönelik atölye

ÖĞRETMEN Akademisi Vakfı (ÖRAV), Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı'na '5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı' ile katıldı. ÖRAV’ın uzman eğitimcileri çalıştayda meslektaşlarına yönelik bir de atölye düzenledi.

Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen çalıştaya Giresun’un yanı sıra Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun’dan 400’e yakın eğitimci katıldı. Farklı okullardan sözlü ve poster sunumlarla eğitimde 'iyi örnek' uygulanmalarının sergilendiği çalıştayda ÖRAV’ın '5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı'nı uygulayan Giresun’daki 9 okul, öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları sergiledikleri ortak bir stantla yer aldı. Çalıştayı ve standı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt da ziyaret ederek, izlenimlerini eğitimcilerle paylaştı.

Çalıştayda iyi örnek uygulamaları arasında yer alan ve büyük ilgi gören “5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı” uluslararası bir oluşum olan Aflatoun’un tasarladığı ve ÖRAV’ın Türkiye’de yürütücülüğünü üstlendiği bir program olarak dikkat çekiyor. Program; öğrencilerin karakter gelişimini desteklemeyi, onlara hak ve sorumluluklarını öğretmeyi, tasarruf ve harcama bilinci, finansal kayıt tutma, bütçe yapabilme, gelir elde etme amaçlı projeler geliştirme yetkinliklerini artırmayı ve öğrencilerin sosyal adalet konusunda girişimci projeler üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen çalıştayda eğitimcilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya gelerek, okullarda yaptıkları yenilikçi yöntem, teknik ve içerikleri paylaşmaları hedefliyor. Ayrıca iyi örnek olarak belirlenen bu projelerin yaygınlaştırılarak, model olarak da belirlenmesi hedefleniyor. Çalıştaya katılan okullar sözlü ya da poster sunumlarla çalışmalarını sergileyebiliyor. ÖRAV’ın uzman eğitimcileri çalıştayda meslektaşlarına yönelik bir de atölye düzenledi.

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