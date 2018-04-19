Oprukçu, muhtarlarla istişarede bulundu

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Seyhan ve Yüreğir'e bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarede bulundu. Oprukçu, 17 mahalle muhtarının sorularını ve taleplerini dinledi.

Ulus Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıya Yüreğir İlçesi'ne bağlı Anadolu, Havutlu, Yunusoğlu Hürriyet ve Haydaroğlu Mahalleleri ile Seyhan İlçesi'ne bağlı Küçük Dikili, Alidede, Ahmet Remzi Yüreğir, Tepebağ, Yenibey, Akkapı, Ulucami, Hurmalı, Şehit Duran, Karasoku, Mekan, Mestanzade ve Mirza Çelebi Mahallelerinin muhtarları katıldı.

Muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın önemini vurgulayan Hüseyin Oprukçu, böyle toplantıların verimliliği ve hizmet kalitesini artırdığını söyledi. Oprukçu, ''Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve mahallelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz'' dedi.

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