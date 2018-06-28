Oprukçu, çalışmaları yerinde inceledi

ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından gerçekleştirilen yatırımları düzenli olarak denetleyen ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna ile birlikte Ceyhan'ı ziyaret ederek orada yapılan yatırımları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

ASKİ ekipleri, Ceyhan ilçesinde, 67 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor. Uzun süredir kullanılan içme suyu şebeke boru değişimi işinde 30 kilometrelik kısmı tamamlayan ASKİ, asbestli boruların yerine daha sağlıklı olan HDPE ve Duktil boruların döşemesini yapıyor.

SAĞLIKLI SU ULAŞTIRACAĞIZ

Adana’nın dört bir yanında hummalı çalışmaların sürdüğünü dile getiren ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini söyledi. Ceyhan'da gerçekleştirilen projenin en geç ekim ayı içerisinde tamamlanması talimatını da veren Genel Müdür Oprukçu, ilçe merkezinde bulunan yaklaşık 10 bin aboneye daha sağlıklı ve daha temiz içme suyu ulaştırılacağını müjdeledi.



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