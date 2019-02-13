Opr.Dr. Hasan Uzer: Hemoroid yaşam konforunu olumsuz etkiliyor

KAYSERİ, () - MEMORİAL Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. Hasan Uzer, halk arasında 'basur', 'makatta meme' gibi değişik isimlerle bilinen hemoroid hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam konforunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayatlarının herhangi bir döneminde hemoroid ile yüzleşen birçok insanın, toplumsal önyargılar ve mahremiyet nedeniyle tedavi olmadığını ve bu nedenle de hastalığının ilerleyip tedavisinin de zorlaştığını dile getiren Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Hasan Uzer, hemoroid belirtisinin de pek çok hastalıkla ile benzerlik gösterdiğini söyledi.

KANAMA, AĞRI VE ŞİŞKİNLİK HEMOROİDİN HABERCİSİDİR

Bu hastalıkların yaşa, cinsiyete, ailevi eğilime (kalıtsal) ve başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabildiğine de değinen Op.Dr. Uzer, "Anal bölge hastalıkları, toplumda görülme sıklığı % 10 olan kronik bağırsak hastalıkları ve kalın bağırsak tümörlerinin de habercisi olabilmektedir. Bu nedenle makatta ağrı, şişlik ve kanama belirtileri olan özellikle 40 yaş üstü hastaların genel cerrahi uzmanına başvurması gerekmektedir" dedi.

KANAMA YOĞUNSA ANEMİ RİSKİ OLUŞUR

Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Hasan Uzer, ‘Basur’ ya da ‘Mayasıl’ olarak bilinen hemoroidin, makat bölgesinde şişlik ile kendini gösterdiğini belirterek, "Hemoroid, iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Anal bölgede bir nedene bağlı olarak toplardamar yumakları genişleyerek makatın dışına çıkar. Uzun süren kabızlık dönemlerindeki ıkınma, uzun süre ayakta kalma ve gebelik, anal bölgede hemoroidin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Hasta, tuvalet sırasında ve sonrasında kanama sorunu yaşar. Eğer kanama yoğun miktarda ortaya çıkarsa anemi riski de oluşur. Hemoroid hastalığı erken evrede tespit edilip tedavi edilmediğinde, hastaların, yaşadıkları ağrı ve kanama gibi şikayetler nedeniyle yaşam konforu da olumsuz etkilenmektedir" diye konuştu.

ÖZELLİKLİ CERRAHİLER İLE KONFORLU YAŞAM

Hemoroidin tedavisinin hastalığın seviyesine göre farklılık gösterdiğinin altını çizen Op.Dr. Uzer , sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalığın erken evresinde bol sıvı alımı, diyet, ağrı kesiciler, steroid içeren fitiller ve kremler etkilidir. Ayrıca ‘oturma banyosu’ denilen sıcak su banyosunun yanı sıra kabızlığı olan hastalarda lifli gıdaların tüketilmesi, şikayetlerin azalmasını sağlar. Hemoroid pakesinin içine ilaç verilerek kurutulması ve bu pakenin köküne lastik bant yerleştirilmesi işlemleri de uygulanmaktadır. Hastalığın ileri evresinde ise cerrahi kaçınılmaz hale gelir. Günümüzde özellikli cerrahiler sayesinde hasta ameliyat sonrası daha az ağrı hissederek daha kısa sürede iyileşmektedir."

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