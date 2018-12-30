Operadan 'Yeni Yıl' konseri

ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 2019 yılına 'Yeni Yıl Konseri' ile merhaba dedi. Yoğun ilgi gösterilen konserde sevilen opera ve operetlerden aryalar seslendirildi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Yeni Yıl Konseri' öncesi fuayede Antalya DOB Çocuk Korosu'nun dinletisi izlendi. Konsere, opera müziği sever Antalyalılar ile yerleşik yabancıların ilgisi yoğun oldu. Bilet bulamayanlar, konseri ayakta izlemek zorunda kaldı.

Görüntü ve ışık efektleriyle de renklendirilen konserde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Alexandru Samuil yönetirken, soprano Aslı Ayan-Sevinç Bilgin- Burcu Kuru, mezzo-soprano Medine Tuganova- Bilge Yılmaz, tenor Koray Damcıoğlu- Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ile bas Engin Suna solist, Demet Emen de başkemancı olarak sahne aldı.

Solistler ile orkestra, Johann Strauss'un "Yarasa" (Orlofsky Aria), Jacques Offenbach'ın "Hoffmann'ın Masalları' (Barcarolle), G. Verdi'nin "Rigoletto' (La Donna E Mobile), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Exultate Jubilate" (Alleluja), George Bizet'in "Carmen" (Escamillo Arya), Rugiero Leoncavallo'nun "La Mattinata", E. Capua'nın "O Sole Mio", Necip Celal Andel'in "Mazi Kalbimde Bir Yaradır" adlı eserlerini yorumladı.

Konser sonunda Antalya DOB Orkestrası ile opera sanatçıları ayakta alkışlandı.

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