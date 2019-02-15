Operadan aşk şarkıları

Yusuf DEMİR/ANTALYA () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konserde sevgi ve aşk temalı şarkılar seslendirdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen konsere izleyici ilgisi yoğun oldu. Orkestra, Metin Kiper (piyanist), misafir sanatçı Rövşen Feyzullayev (akordeon), Mithat Uz-Ziya Güçkan (keman), misafir sanatçı Hakan Parlakgümüş (gitar) ile misafir sanatçı Şafak Sema'dan (davul) oluştu.

Opera ve bale sanatçıları soprano Işılay Meriç Karataş-Esra Serbest, mezzo-soprano Pınar Tekol, tenor Baha İşler-Enis Ok solist olarak sahneye çıktı. Konser süresince dünyaca ünlü besteciler Andrew Lioyd Webber, Francesco Sartori, Carlos Eleta Almaran, Salvatore Cardilli, Lucio Dalla, Alan Menken, Lionel Richie, Heitor Villa Lobos ile Verdi'nin eserleri yorumladı.

Işık efektleriyle de renklendirilen sahnede Türkçe şarkılara da yer verildi. Soprano Esra Serbest izleyici arasında oturan Antalya DOB Müdürü Sibel Kızılateş'i sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Kızılateş, bazı eserlere eşlik etti. Aşk şarkılarıyla keyifli, neşeli dakikalar yaşayan izleyiciler, orkestra ve solistleri ayakta alkışladı.

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