Operada senfoni keyfi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB) 'senfonik konserle' müzikseverleri bir kez daha araya getirdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Antalya DOB Orkestrası'nı Alexandru Samuil yönetti. Nurdan Küçükekmekçi (soprano) ile Volkan Kartal (korno) solist sanatçılar olarak sahnede yerlerini aldı.

Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal'ın da izlediği konserin birinci bölümünde oda müziği gruplarında solist olarak konserler veren Volkan Kartal, kornosu ile besteci Rıchard Strauss'un 'Korno Konçertosu NO:2' adlı eserinden bölümler seslendirdi. Kartal, korno sesinin yankılandığı salonda müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konserin ikinci bölümünde soprano Nurdan Küçükekmekçi sahne aldı. Katıldığı 'Ulusal Şan Yarışması'nda birincilik, Uluslararası Şan Yarışması'nda da 'En İyi Yorumcu' olarak jüri özel ödülüne layık görülen Antalya DOB sanatçısı Nurdan Küçükekmekçi, besteci Richard Strauss'un 'Four Last Songs' adlı eserinden son dört şarkıyı opera diliyle yorumladı.

Antalyalılara senfoni müziğiyle hoşça vakit geçirten şef Alexandru Samuil, solistler Nurdan Ekmekçioğlu, Volkan Kartal, Antalya DOB Orkestrası, alkış yağmuruna tutuldu.

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