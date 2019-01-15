OOSB'deki iş kazalarında 6 kişi yaralandı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OOSB) fabrikalarda meydana gelen iş kazalarında 6 işçi yaralandı.

Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyü'ndeki OOSB'de demir çelik, metal, evsel atık toplama işi yapan fabrikalarda 14 ocak'ta çeşitli saatlerde iş kazaları yaşandı. Bu kazalarda H.H. (34), S.K. (27), M.F.S. (22), H.M.Ö. (51), M.H. (30) ve Ö.B. (26) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma, iş kazalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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