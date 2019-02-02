Onur Market yeni mağazasını açtı

Muammer İRTEM/BURSA,()-ONUR Market, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesi'ndeki yeni mağazasını alışverişçilerinin hizmetine sundu.

Mağazanın açılışında konuşan Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, “Daha önce yine aynı cadde üzerinde yer alan marketimizi, büyütülerek fiziki imkânları daha geniş bir yere taşıdık. Demirtaşlı vatandaşlarımızın ilgisi ve teveccühlerine teşekkür ederiz. Onur Market yine her zaman olduğu gibi, tazeliğin ve ucuzluğun Demirtaş’taki tek adresi olacaktır” dedi.

Bölge sakinlerine özel etkinlikler ve kampanyalar yapan Onur Market zengin ürün çeşidi, taze meyve ve sebzeler, kendi markası olan kaliteli et ürünleri, günlük, taze unlu mamuller, damak tadına hitap eden leziz şarküteri ürünleri ile halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ürünlerinin kalitesi ve cazip fiyat politikasıyla farklılaşan, güvenilerek tercih edilen Onur Market ekonomiye, istihdama katkı sağlamaya devam edecek.

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