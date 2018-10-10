Onur Market'ten, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

BURSA,()-ONUR Market, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek için İstanbul, Bursa ve Trakya mağazalarında belirli ürünlerde yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı. Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “Onur Market olarak biz de Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nda yerimizi alacağız. Bu inançla İstanbul, Bursa, Trakya mağazalarımızda belirli ürünlerde yüzde 10 indirim yapacağız. Böylece bir yandan üzerimize düşen görevi yerine getirirken, diğer yandan da tüketicileri enflasyona karşı koruyacağız” dedi

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