Onur Market Osmanlı Haftası'nı unutmadı

Muammer İRTEM/BURSA,()-SOSYAL sorumluluk projesi kapsamında çalışanları ve çocuklarına gezi düzenleyen Onur Market, Osmanlı haftası kapsamında Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini ziyaret etti.

Onur Market, bir yandan da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 – 27 Ocak tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Osmanlı Haftası’nı Onur Market’te unutmadı. Onur Market çalışanlarının ailelerine ve çocuklarına yönelik bir gezi düzenlenerek, Osmanlı tarihi ve kültürü anlatıldı.

Aileler Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ve Bursa’yı fetheden Orhan Gazi’nin türbelerini ve Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret ederek, Osmanlı ve Bursa tarihine yakından şahit oldular.

Onur Market ailesinin üyeleri olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden aileler ise, bu anlamlı haftada düzenlenen ziyaretin Osmanlı ve Bursa tarihini anlamak için önemli olduğunu söyledi.

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