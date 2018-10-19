Onur Market'den her ayın 16'sında özel indirim

ONUR Market, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na, her ayın 16’sında indirim kampanyası başlatarak destek verdi.Onur Market, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na, başta Bursa olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerinde yaygın mağazalarıyla ilk katılan marketler arasında yer aldı. Belirli ürünlerde uyguladığı yüzde 10’luk indiriminin yanı sıra her ayın 16’sında Bursa’ya özel gerçekleştirdiği kampanya ile temel ihtiyaç ürünlerinde uyguladığı büyük indirimler, Bursalılar tarafından olumlu karşılandı.Konuyla ilgili Onur Market’ten yapılan açıklamada, “Bir taraftan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programında yerimizi alırken, diğer yandan da alışverişte Onur Sözümüzü tutarak tüketicilerimize büyük indirimler sunup bütçelerine destek oluyoruz. Ayın 16’sı kampanyamıza büyük ilgi gösteren Bursalılara teşekkür ediyoruz” denildi.

FOTOĞRAFLI