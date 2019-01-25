Onur Market 2019 yılını değerlendirdi

Muammer İRTEM/BURSA,()-ONUR Market, 2018 yılı değerlendirme ve 2019 planlama toplantısını Bursa’da gerçekleştirdi. Toplantıda, Bursa’ya özel gerçekleştiren Market’in, geniş ürün yelpazesiyle, halk günlerinde uyguladığı kazandıran fiyat politikası ve kampanyalarla Bursa halkının yanında olacağı ifade edildi.

Toplantıya, Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Özen ve Erdal Tüfekçi’nin yanı sıra çeşitli kademelerde görev yapan üst düzey yöneticiler ve Bursa Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan mağaza müdürleri katıldı. Çeşitli sunumların yapıldığı toplantıda, Onur Market’in 2019’a hazır olduğu belirtilirken, yeni yılın getireceği tehdit ve fırsatlar da değerlendirildi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “2019 yılı, politika stratejilerimizin etkili bir şekilde yönetileceği bir yıl olacak. Müşterilerdeki davranış değişikliklerine göre planlama yapıp güven ve samimiyet içerisinde en iyisi olmaya devam edeceğiz. Verimli, hızlı ve müşteri odaklı olmak kaydıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda bizleri tercih eden Bursalılara özel olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda, Bursa’ya özel gerçekleştirdiği geleneksel kampanyalarıyla Bursa’nın yerel marketi olan Onur Market’in, geniş ve kaliteli ürün yelpazesiyle, tazeliğiyle, halk günlerinde uyguladığı kazandıran fiyat politikası ve yaptığı kampanyalarla bugün ve her daim Bursa halkının yanında olacağı ifade edildi.

Bursa Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan mağazaların 2018 yılında gösterdiği başarıların da kutlandığı toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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