Onur Market 2018'i mağaza açarak kapatıyor

Muammer İRTEM/BURSA,()-ONUR Market, 2018 yılını, mağazalarına bir yenisini ekleyerek kapattı. Onur Market’in Kestel Kale Mağazası’nın açılışına vatandaşlar ve protokol yoğun ilgi gösterdi.

Alışverişte Onur Sözü’ diyen perakende sektörünün öncüsü ve sözcüsü olmayı hedefleyen Onur Market, ekonomideki sıkıntıların aksine hız kesmeden yatırımlarını sürdürüyor. Onur Market’in Kestel Kale Mağazası’nın açılışına, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Önder Tanır, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Onur Market Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Özen ve Yunus Özen, Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök ve vatandaşlar katıldı. Kestel Kale Mahallesi üzerinde yer alan yeni mağazanın açılışında konuşan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, “Kestelli vatandaşlarımızın Bursa'nın en itibarlı marketi Onur Market'e gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Biz de Onur Market ailesi olarak, Kestelli hemşerilerimizin Onur Market'e olan ilgisini, Kestel'e açtığımız 3. mağazamızla taçlandırıyoruz. Onur Market her zaman olduğu gibi, tazeliğin ve ucuzluğun Kestel'deki adresi olacaktır. Bugünkü açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

KESTEL'E YAPILAN YATIRIM BOŞA GİTMEZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Önder Tanır da tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu günlerde böyle bir yatırım için Onur Market yöneticilerine teşekkür etti. Onur Market’in Kestel’e böyle bir mağaza kazandırmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise “Onur Market, yaptığı yatırımlarla ilçemizin kalkınmasında, vatandaşımızın daha kaliteli ve ucuz ürün almasında faydalı oluyor. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya da şunları söyledi: “Firmamıza, ilçemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. Onur Market Marmara Bölgesi’nde ve Bursa’da önemli işler yapıyor. Kestel de Bursa’nın gelişen ve potansiyeli olan bir bölgesi. Buraya yapılan yatırımın boşa gitmeyeceğini düşünüyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı dualarla gerçekleştirilirken, kurdele hep birlikte kesildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından mağazayı gezdi.

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