Onlar artık evli

İŞ adamı Bilgin Peynirci-Figen Peynirci çiftinin muhasebeci kızları Gözde Peynirci ile Zafer Çamlı-Naciye Çamlı çiftinin oğlu genç işadamı Osman Çamlı düzenlenen nikah ve düğün ile yaşamlarını birleştirdi.
2015 yılında 12'nci ayının 12'nci gününde saat 12.00'de tanışan ve mutlu birlikteliklerini evlilikle sürdürme kararı alan Gözde Peynirci ile Osman Çamlı'nın nikahı, Bayraklı'da sevenlerinin katıldığı görkemli bir törenle kıyıldı. Sezen Urlu ve Nilay Aytan'ın tanıklığında evlenen balayı için Akdeniz sahillerini tercih etti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi:BilginCamlı
01)Gözde-Osman Çamlı
02)Bilgin- Figen Peynirci, Selen Duru, Jale- Nazif Cengiz, Naciye Çamlı
03)Murat- Zeynep Tekşen
04)Sait- Oya Sürel, Birsen- Emin Canlı
05)Nilah- Engin Aytan
06)Füsun Gülerler, Melih- Türkan Uluman
07)Gözde- Bülent Gürsoy
08)Meltem- Emre Sümer
09)Derya- Mustafa Göcen
10)Yağmur Gülerler, Nazlı Cengiz
11)Afşin- Zeynep Koçalan
12)Gamze, Uğur, Duygu Çetmili
13)Buse Canlı
14)Berna- Batuhan, Defne Peynirci
15)Mehtap- Tayfun Daşdemir, Öykü Daşdemir