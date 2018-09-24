Onlar artık evli

İŞ adamı Bilgin Peynirci-Figen Peynirci çiftinin muhasebeci kızları Gözde Peynirci ile Zafer Çamlı-Naciye Çamlı çiftinin oğlu genç işadamı Osman Çamlı düzenlenen nikah ve düğün ile yaşamlarını birleştirdi.

2015 yılında 12'nci ayının 12'nci gününde saat 12.00'de tanışan ve mutlu birlikteliklerini evlilikle sürdürme kararı alan Gözde Peynirci ile Osman Çamlı'nın nikahı, Bayraklı'da sevenlerinin katıldığı görkemli bir törenle kıyıldı. Sezen Urlu ve Nilay Aytan'ın tanıklığında evlenen balayı için Akdeniz sahillerini tercih etti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi:BilginCamlı

01)Gözde-Osman Çamlı

02)Bilgin- Figen Peynirci, Selen Duru, Jale- Nazif Cengiz, Naciye Çamlı

03)Murat- Zeynep Tekşen

04)Sait- Oya Sürel, Birsen- Emin Canlı

05)Nilah- Engin Aytan

06)Füsun Gülerler, Melih- Türkan Uluman

07)Gözde- Bülent Gürsoy

08)Meltem- Emre Sümer

09)Derya- Mustafa Göcen

10)Yağmur Gülerler, Nazlı Cengiz

11)Afşin- Zeynep Koçalan

12)Gamze, Uğur, Duygu Çetmili

13)Buse Canlı

14)Berna- Batuhan, Defne Peynirci

15)Mehtap- Tayfun Daşdemir, Öykü Daşdemir