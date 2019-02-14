Onkoloji Uzmanı Berk: Tedavilerimizi sevgi ile yapıyoruz

Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de Özel Dünyam Hastanesi 14 Şubat Sevgililer Gününe özel Onkoloji Servisinde tedavi olan 13 hastaya gül dağıtarak pasta kesimi yaptı.

Özel Dünyam Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte Onkoloji Servisi'nde yatan 13 hastaya İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk ve hemşireler tarafından gül verildi. Daha sonra hastalarla beraber pasta kesen Doç. Dr. Veli Berk, bu tür organizasyonları tedavi olan hastalarının morallerini düzeltmek amacıyla yaptıklarını ve onların sıkıntılarına çare olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Kanser hastalarının tedavisinde en önemli etkenlerden birinin moral olduğuna dikkat çeken Berk, "Tedavi olan hastalarımızın morallerini düzeltmek amacıyla özellikle 14 Şubat Sevgililer Gününde sağlıklı ve birlikte yaşamalarını vurgulamak amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Biliyoruz ki, bir çok hastalığın tedavisinde olduğu gibi kanser hastalarının tedavisinde de en önemli etkenlerden biri bilimsel olarak çok gösterilmese de moraldir. Bizde hastalarımızın her pozisyonda ve her anlarında kendilerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak onlarla birlikte hareket ettiğimizi onların sıkıntılarına çare olabildiğimizi vurgulamak amaçlı aralıklı yaptığımız faaliyetlerimiz 14 Şubat Sevgililer gününe denk getirdik. Sevgi ile birlikte tedavilerini, kontrollerini yapmaya çalıştık.Bugün güzel bir organizasyon oldu" dedi.

Özel Dünyam Hastanesinde tedavi gören hastalardan Tuba Gür (31) ise 4 aydır tedavi gördüğünü, bu tür organizasyonların bir aile gibi hissettirdiğini ve kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ayşe Çetin (54) ise 1 yıldır hastanede tedavi gördüğünü ve burada aşama kaydettiğine değinerek bugün yapılan organizasyonun ise kendilerine bir sürpriz olduğunu vurguladı.

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