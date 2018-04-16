Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için sahne aldılar

ADANA,() - ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı 9'uncu sınıf öğrencisi Bilge Gürer, İzmir’de gerçekleştirilen 'Müziğin Umuda Dokunuşu' adlı konserde sahne aldı. Türkiye’nin farklı illerinden çocuk ve genç piyanistlerin katıldığı konserin geliri ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukların odası yenilenecek.

Türkiye genelinden 39 minik ve genç piyanist, Kıbrıslı piyanist Rüya Taner ile birlikte 'Müziğin Umuda Dokunuşu' adıyla bağış konseri verdi. Karşıyaka Belediyesi Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzel’in koordinatörlüğünde gerçekleşen konserde ÇÜ’yü ise Doç. Dr. Ulviyye Güler’in öğrencisi Bilge Gürer temsil etti. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde 3 oturumlu gerçekleşen konserde konuk sanatçı ünlü piyanist Rüya Taner oldu. Konsere bin kişinin üzerinde katılım sağlanırken gelirleriyle onkoloji servisi baştan aşağı yenilenecek.

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