Onikişubat'ın başkanı Esranur Bahar oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, koltuğunu Barbaros İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Esranur Bahar'a devretti.

Öğretmeni Aykut Ertaş ile birlikte Başkan Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret eden Esranur Bahar, başaknlık koltuğunu kısa süreliğine temsilen Mahçiçek'ten devraldı. Küçük başkanla bir süre sohbet eden Mahçiçek, Bahar'a Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor İlkokul Seti hediye etti.

Esranur Bahar ve öğretmeni Aykut Ertaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Onlar geleceğin sahipleri, yöneticileri olacak. Onlar alanında en iyisi olarak yetişecek ve bu ülkeyi en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün Esranur Bahar kızımız bizleri makamımızda ziyaret ederek, kısa süreliğine de olsa koltuğumuza oturarak, geçici Onikişubat Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Bizler çocuklarımızı önemsiyoruz. Onları önemsemek bu ülkeyi önemsemek demektir. Bizler istiyoruz ki bu ülkenin çocukları en iyi eğitimi alsın, ahlaklı ve edepli yetişsin. Bu vesile ile bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, onlara bir ömür başarılar diliyorum" dedi.

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