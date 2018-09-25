Onikişubat Belediyesi, şehitlerin isimlerini yaşatıyor

GAZİANTEP, () - ONİKİŞUBAT Belediyesi '7 GüzelAdamın Şehrine 7 Okul' projesiyle Kahramanmaraş'ın gelecek nesillerine eğitim alanları oluşturuyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kale Mahallesi'nde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz gecesi babası Erol Olçok'la birlikte köprüye koşan ve 2 mermiyle vurularak 16 yaşında şehit olan lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok'un adı verilen Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri; Ahmet Özdemir,Celalettin Güvenç,İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, HabibeÖçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç,AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici,İl Emniyet Müdürü Doğan İnci,Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay,Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı Hamdi Bozdağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AK Partiİl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Banu Pakdil, Gençlik Kolları Başkanı Cemil Tuğrul Özdöşemeci, meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Programa onur konuğu olarak 15 Temmuz gecesi şehit olan Erol Olçok'un kardeşi, Abdullah Tayyip Olçok'un da amcası olan Cevat Olçok da katıldı.

Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehitlerin isimlerini yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Onikişubat İlçemizin güneyinde 40 binin üzerinde vatandaşımız yaşamaktadır. Dolayısıyla buralar sürekli hizmete ihtiyaç duyan bölgelerdir. Göreve geldiğimiz yaklaşık dört buçuk yıldan bu yana bizim için fiziki hizmetlerin çok daha ötesinde insana yapılan yatırımlara öncelik verdik. Bu bağlamda istisnasız her sene ‘Kitaplar Devletimizden, Kırtasiye Seti ve Okul Çantaları Onikişubat Belediyemizden’ diyerek, 15 bin adet kırtasiye seti ve okul çantası dağıtımında bulunduk. 'Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor' projemiz kapsamında her sene aşağı yukarı 100 bin civarında kitap aldık ve bu kitapları 5'li setler halinde bütün okullarımıza dağıttık. Ve sadece Onikişubat ilçemizde değil, Kahramanmaraş'ta bulunan bütün okullarımıza dağıttık. Böylelikle bu proje kapsamında 1 Milyon 660 Bin okuma oranına ulaştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber bu çocuklarımızı okuduğu kitaplardan ölçme değerlendirme yapmak için sınava tabii tuttuk. Ve o sınavlara hiçbir zorunlulukları olmadığı halde 88 Bin öğrencimiz katıldı. Çok şükür ‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projemizle amacımıza ulaştık. Döngele, Önsen, Fatmalı ve Dönüklü Mahallemizde yine yurtları ile beraber ortaokul inşa ettik. Ve bu okullarda eğitimi tamamlayan çocukları lise eğitimlerine devam etmeleri için Kale Mahallemizde bir araya getirelim dedik. 17 derslikli ve 500 öğrenci kapasiteli olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisemizde inşallah öğrencilerimiz verimli bir şekilde eğitimlerini tamamlayacak. Tam okulun arkasında da yine çocuklarımıza 80 kişilik bir yurt inşa ettik."

Hanefi Mahçiçek, konuşmasına eğitim ve öğretimin önemine değinerek devam etti. Türkiye'nin istikbali için eğitimin şart olduğunu ifade eden Başkan Mahçiçek, fiziki anlamda yapılan çalışmalarda çok fazla eksik kalmadığını, 100 senede yapılamayan hizmeti 4 buçuk senede tamamladıklarını ifade etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in ardından 15 Temmuz gecesi şehit olan Erol ve Abdullah Tayyip Olçok'un biyografisi hakkında bilgi verildi. Ardından şehit Erol Olçok'un kardeşi, Abdullah Tayyip Olçok ise amcası olan Cevat Olçok konuşma yaparak duyarlılığından dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise şehit Erol Olçok'un İmam Hatip ruhlu olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu cesaretten bahsetti. Ayrıca Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür eden Erkoç, eğitime her zaman destek vereceklerini belirtti.

Açılış programına katılan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da kentin n eğitim ile öne çıktığını belirtti. Eğitimin yaygınlaştırılması konusunda devletin ve yönetimlerin yoğun çalışmaları olduğunu belirten Özkan, Kahramanmaraş'ın eğitimi, öğretimi ve gelişmesi gibi alanlarda faaliyette bulunan ve emek gösteren herkese teşekkür etti.

Programda son olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Türkiye toplumunun çok çabuk unuttuğu iddiası doğru değildir. Biz bu ülkenin kahramanlarını asla unutmayız, isimlerini ismimiz gibi ezberleriz. Ama biz bu topraklarda bulunan bütün hainleri de ismimiz gibi ezberleriz. O yüzden bizim unuttuğumuzu kimse sanmasın. Biz yıllardır bu topraklarda olup bitenleri unutmadığımız için bugün millet olarak dimdik ayaktayız" dedi.

Eğitimin önemine değinen Ünal, eğitime kazandırılan okullara şehitlerin isimlerinin verilmesinin gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Bir şehri taşıyanın orada yaşayan evlatlar olduğunu belirten Ünal, bir belediye başkanının okul yapma gibi bir sorumluluğu olmadığını ancak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in bu zamana kadar 6 tane okul yaptığını ifade etti.

Onikişubat Belediyesi'nin mahallelerde 65 Bilgi ve Kültür Evi inşa ettiğine değinen Ünal, kırsalda da her türlü hizmetin verildiğini belirtti. Ünal, yaptığı hizmetlerden dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ederek, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Okulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra okulun açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, şehitler için oluşturulan biyografi köşesini incelemelerinin ardından vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte sınıfları dolaştı. Program sonunda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek vatandaşlarla selamlaşarak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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