Onikişubat Belediyesi öğrencilere aşure dağıttı

ONİKİŞUBAT Belediyesi Muharrem Ayında kutlanan Aşure Günü sebebiyle Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi öğrencilerine aşure dağıtımında bulundu.

Aşure etkinliğine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can,Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Akif Özdoğan İlahiyat Fakültesi Dernek Başkanı Ali Maraşlıgil, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

Düzenlenen programda Aşure Günü'nün anlam ve önemi anlatılarak, dualar okundu.Programda Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dernek Başkanı Ali Maraşlıgil, yaptığı konuşmada böyle bir programda bulunmaktan mutluluğunu dile getirerek, Aşure Günü'nün önemine dikkat çekti. Maraşlıgil konuşmasında böyle bir güzelliğe vesile olduğu için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür etti.

Aşure programını düzenleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'te yaptığı konuşmada Muharrem Ayı ve Aşure Günü'nü değerlendirerek, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli kriterinin iyi yetişmiş insanlar olduğuna dikkat çekti. İyi yetişmiş insanların merkezlerinin de üniversiteler olduğunu ifade eden Mahçiçek "Üniversitelerimizden çok sayıda iyi insan yetiştirebilirsek, biliriz ki bu ülke çok kısa sürede çağdaş, gelişmiş ülkelerin çok daha önünde olacaktır. Bu noktada bu eğitime gönül vermiş değerli hocalarımıza çok şey borçluyuz. Başta rektörümüz olmak üzere, böyle bir hizmete bizi vesile kılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hicri Yılbaşımız Muharrem Ayı’nın mübarek olmasını gönülden temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Sütçü İmam Üniversitesi Profesör Doktor Niyaz Can yaptığı konuşmada Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşını tebrik etti. Öğrencilerin zamanlarını iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, eğitimin öneminden bahseden Rektör Can, "Buraya gelmemize vesile olan, her zaman bizim yanımızda ve destek olan, eğitim ve kültür aşığı, bizim memleketimizin aşığı Onikişubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Mahçiçek Beyefendiye teşekkür ediyor, afiyet olsun diyorum" diye konuştu.

