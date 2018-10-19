Öncü arabulucular, 'çözüm' için bir araya geldi

ADALET Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu sonrası Adana'da uzman arabulucular, çözülemeyen sorunlara 'öncü' olabilmek için bir araya geldi.Uzman arabulucu sertifikasına sahip avukatlar Yurdagül Gündoğan, Zehra Akarpınar, Turan Özer, Hasan Çetin, Mustafa Attaroğlu ile Tayyar Yılmaz'dan oluşan öncü arabulucu ekibi, hukuk uyuşmazlıklarında devreye girerek, çözülemeyen sorunları etik kurallar neticesinde çözüme kavuşturacak.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 22 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini belirten Uzm. Arb. Zehra Akarpınar, "Söz konusu düzenleme ile arabuluculuğun yargının alternatifi olması değil, yargıya destek olan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması hedeflenmektedir. Arabuluculuk kurumunun tanınması, kabul görmesi, tarafların iradi olarak arabulucunun katılımıyla uzlaşmazlık konusunu müzakere edebilmesi, arabuluculuğa ilişkin çekincelerin ortadan kalkarak yerleşmesi ile mümkün olacaktır. toplumumuzda geçmişten bu yana var olan uzlaşma kültürünün canlandırılması sonucunda arabuluculuk giderek daha çok başvurulan ve tercih edilen bir alternatif çözüm yöntemi olarak hak ettiği yeri alacaktır" dedi.

HENÜZ ÇOK YENİ

Arabuluculuğun yeni olması nedeniyle teorisi ve uygulaması konusunda bilgi birikiminin zayıf olduğunu kaydeden Uzm. Arb. Hasan Çetin ise, şunları söyledi:

"Arabuluculuk faaliyetini basite indirgersek hak talep eden, hak talep edilen ve tarafların anlaşmalarına ortam hazırlamaya çalışan arabulucu olmak üzere 3 temel süreci bulunmaktadır. Arabuluculuk sürecine taraflar bizzat katılacabilecekleri gibi, vekilleri vasıtasıyla da süreci yürütebilirler" diye konuştu.



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