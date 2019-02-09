'Öncelik Yayanın' projesi Rize’de 5'inci yılında

Arzu ERBAŞ/RİZE()-İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası Rize’de 5 yıldır devam ediyor. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, "Bizim beş yıl önce başlattığımız bu çalışma bugün devletimizin politikası haline geldi. Bu da bizleri çok onurlandırdı” dedi.

2019’un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye genelinde başlatılan 'Öncelik Yayanın' projesi Rize’de 5’inci yılına girdi. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, 2014 yılında göreve başlamasının ardından kent caddelerindeki yaya kaldırımlarına 'Öncelik Yayanın' tabelaları yerleştirerek farkındalık oluşturmaya başladıklarını söyledi. Başkan Kasap, “2014 yılında göreve geldiğimizde Rize’mizde trafikte yaya geçişleri konusunda bir sürü sıkıntılar vardı. Bizde öncelikli olarak yaya geçitlerinin belli olması için sarı bantlar ve “Öncelik Yayanın” tabelaları yerleştirerek vatandaşlarımızın can güvenliğini konusunda bir adım atmış olduk. Şimdi 2019 yılına baktığımızda İçişleri Bakanlığımız tarafından bu yıl ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edildi. Bizim beş yıl önce başlattığımız bu çalışma bugün devletimizin politikası haline geldi. Bu da bizleri çok onurlandırdı” dedi.

Başkan Kasap, Rize Belediyesi olarak projenin destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.