Levent YENİGÜN/KEMER, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması Kemer ilçesinde başladı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve asayiş büro ekipleri Kemer ilçe merkezindeki tüm mahallelerde eş zamanlı uygulama başlattı. Yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde araçlar durdurularak, sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı, sözlü olarak da uyarıldı.

Denetimler, Karayolları Kanunun 74'üncü Maddesindeki 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü çerçevesinde yapıldı.

FOTOĞRAFLI