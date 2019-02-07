Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde trafikte yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.

Miralay Reşatbey İlkokulu ve Koçhisar İlkokulunda düzenlenen etkinliklere Kaymakam Eflatun Can Tortop, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karosman, daire amirleri, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri katıldı. Bilgilendirmenin ardından yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, trafik ışıklarının, polisinin olmadığı yerde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini, sürücülerde öncelik bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasını başlattığını kaydetti. Sürücüleri de durdurarak uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Tortop, "Sürücülerden trafik ışıklarının olmadığı okul önlerinde ve kavşaklarda, yaya geçitlerinde kurallara uymayanlara ciddi para cezaları verileceğini konusunda uyarıda bulunduk" dedi.

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