'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi uygulandı

AFYONKARAHİSAR'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Afyonkarahisar'da uygulama yapıldı. Kamil Miras Anadolu Lisesi önünde yapılan programda öğrenciler ellerinde pankartlarla trafikte yaya önceliğine dikkati çekmeye çalıştı. Vali Mustafa Tutulmaz, beraberindeki protokol üyeleri ve öğrenciler yaya geçidinden karşıya geçti. Geçiş sırasında yayalara yol veren araçların yanına giden Vali Mustafa Tutulmaz, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganlarının bulunduğu broşürlerle kampanya hakkında bilgi verirken, tüm sürücülerin kampanyaya destek vermesinin önemli olduğunu belirtti. Programa, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

'AMAÇ YAYALARIMIZA GÜVENLİ YOL SAĞLAMAK'

Vali Mustafa Tutulmaz, yaya geçitlerinin önemine değindi. Yapılan istatistiklerde dünyada yılda 1 milyon 350 bin kişinin trafik kazalarından öldüğünün tespit edildiğini hatırlatan Vali Tutulmaz, "Ülkemizde de yılda 7 bin 400 dolayında kişiyi trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunun 1700'ü yaya geçişlerinden kaynaklı, yayaların karıştığı kazalar sonucu kaybediyoruz. Bu da yüzde 23 gibi orana karşılık geliyor. Bundan dolayı artık bu yıl yayanın ve trafiğin ön planda olduğu bir yıl olarak değerlendireceğiz. Yayalarımıza daha güvenli bir yol sağlama yönünde gayret göstereceğiz. Geçen yıl bu yönde kanunda düzenlemeler yapıldı. Artık kavşaklara girişlerde, yaya geçitlerinde, okul önlerinde yayalara öncelik verilecek, hızlar azaltılacak yaya var ise öncelik yayanın olacak. Bunu özellikle buradan tüm vatandaşlarımıza, sürücülerimize, yayalarımıza duyurmak istiyoruz. Artık bu yıl yaya geçitlerinde, kavşaklarda, işaret bulunan her yerde öncelik yayanındır" dedi.

YAYA VARKEN GEÇENE 488 TL PARA CEZASI

Yaya geçitlerinde yaya varken geçen araç sürücülerine 488 TL para cezası uygulanacağını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Sürücülerimiz bu konuda ısrarlı bir şekilde uyanık olsun. Çünkü yaya geçitlerinde yaya varken geçilirse cezası var. Öncelikle 488 TL cezası var. Bunu da vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Ama inşallah bir kaza olmaz. Tabii bir kaza olduğu anda da yaptırımı daha ağır. Onun için tüm sürücüleri uyarıyoruz. Afyonkarahisar olarak da bugünden itibaren yaya geçitlerinde ve kavşaklarda ağırlığımız yoğun bir şekilde hissettirmeye başladık. 400 polisimiz ve 100'ün üzerinde de jandarma görevlisi yaya geçitlerinde, okul önlerinde bugün görev yapıyor. Bundan sonra da yine aynı şekilde görev yapmaya devam edeceğiz. 7 bin kişiyi trafik kazasında kaybediyoruz. 1700 kişiyi ise yaya geçitlerinde kaybediyoruz. Artık bunlar mümkün olduğu kadar azalsın ve mümkünse sıfır noktasına hep birlikte indirelim. Bu kampanyalarla daha duyarlı hale geldik" diye konuştu.

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