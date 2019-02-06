'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA'da İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Nuri Sabuncu Bulvarı Süreyya Nihat Oral Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ta katıldı. Öğrenciler, ellerindeki, 'Dikkatli geç yaşamayı seç', 'Sen dur yaşam durmasın' yazılı dövizlerle yaya öncelikli trafiğe dikkati çekmeye çalıştı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ta öğrencilerle beraber, trafiğin durdurulmasıyla yolun karşısına geçti. Demirtaş ayrıca öğrencilerle birlikte sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

FOTOĞRAFLI