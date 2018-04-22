Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önünde ilerlemekte olan otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Recep Dane idaresindeki 54 ZF 452 plakalı otomobil aynı yönde ilerlemekte olan Ali Kaya idaresindeki 06 BZ 4636 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılırken, 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Recep Dane ve beraberindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.