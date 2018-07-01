Önce mermere sonra duvara çarptı: 3 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin önce atölyenin önünde sergilenen mermerlere ardından da duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-140 Karayolu Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Şeref Soğukçelik idaresindeki 54 EH 233 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir mermer atölyesinin önünde sergilenen mermerlere ardından da duvara çarptı. Şeref Soğukçelik ve Murat Soğukçelik çarpmanın şiddetiyle araçtan yola fırladı. Emre Soğukçelik ise araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Emre Soğukçelik'i araçtan çıkardı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.