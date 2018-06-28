Önce denetim, sonra mavi bayrak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy başkanlığında toplanan 'Mavi Bayrak Denetleme Komisyonu', denetleme turlarına çıkarak kriterleri yerine getiren otel ve plaj işletmelerine mavi bayraklarını teslim etmeye başladı.

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen mavi bayrak programında uluslararası jürinin değerlendirmesinin Antalya bölgesinde mavi bayrak almaya hak kazanan oteller, mavi bayrak denetleme komisyonu tarafından önce denetleniyor. Denetlemenin ardından uygunlukları belirlenen otellere 2018 sezonu mavi bayrakları teslim ediliyor.

2018 yılı mavi bayrak denetimini başarıyla geçen Kundu Bölgesi'ndeki Baia Lara Hotel, iskeledeki direğe mavi bayrağını çekti. Otel yöneticisi Engin Zeybekoğlu ve ekibi tarafından karşılanan Mavi Bayrak Denetleme Komisyonu, cankurtaran kulesi, cankurtaran ve yardımcı malzemeleri, engelli yolları, engelli şezlongları, ve tuvaletlerinin yanı sıra mavi bayrak panosu ile uyarı bayraklarını kontrol etti. Komisyon üyeleri, hazırladıkları tutanağın ardından mavi bayrağı otel yönetimine teslim etti.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Antalya'da 200 plaj, 5 marina, 5 yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Mavi Bayrak projesinde işletmelere büyük görev düştüğünü belirten Lokman Atasoy, "Mavi bayrağı göndere çeken tesisin işi bitmiyor. Kriter denetlemeleri sezon süresince sık sık devam ediyor" dedi.

Asıl sorumluluğun mavi bayrağı almak değil kriterleri muhafaza etmek olduğunu söyleyen Atasoy, “Sezon içinde haberli, habersiz denetimler olacak. Önemli olan bayrağı göndere çekmek değil, onu orada tutabilmek. Bizim her plajda gözümüz kulağımız var. En önemli gözlerimiz ise bu plajı kullanan turistler. Bu yıl Antalya'da 384'üncü denetimi yapıyoruz. 3 ekiple çalışıyoruz" dedi.

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