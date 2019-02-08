Onaç Barajı'nda su seviyesi arttı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesindeki Onaç Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 40'lara ulaştı.

18 Aralık 2005 tarihinde DSİ projelerinin toplu açılış töreni kapsamında dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde canlı yayınla açılışını yaptığı Onaç Barajı'nın su seviyesi, son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 20'lere kadar düşmüştü.

DSİ tarafından taşkınlardan korumak ve sulama amaçlı yapılan Onaç Barajı en son 2015 yılının nisan ayında tam doluluğa ulaşıp, 35 kilometrekare göl sahasıyla 17 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine ulaştıktan sonra taşarak, günlük saniyede 30 metreküp taşkın suyu tahliye ediliyordu. 2015 yılından sonra bölgede yaşanan kuraklıklar ve tarımsal sahaların sulamasında kullanılan göl suyu kuruma noktasına gelerek göl suyu yüzde 20 kapasitesine kadar düşmüştü.

'SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK'

Bucak Sulama Birliği Başkanı Engin Ölçer, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı Onaç Barajı'ndaki su rezervinin yüzde 40'lara ulaştığını belirterek, sulama suyunda sıkıntı yaşanmayacağını belirti. Engin Ölçer, "Kış aylarının yağışlı geçmesiyle birlikte Onaç 2 Barajımız su rezervi yüzde 40 seviyelerine ulaşmıştır. Bahar yağışlarıyla birlikte yüzde 55 seviyelerine kadar ulaşması beklenmektedir. 2019 üretim sezonu çiftçilerimiz için su sıkıntılarının yaşanmayacağı bir yıl olacaktır. Bu doğrultuda birliğimiz ekiplerince sulama sezonu hazırlık, bakım ve onarım çalışmaları da eksiksiz yürütülmektedir" dedi.

BAŞVURULARDA SON GÜN 30 NİSAN

Bucak Sulama Birliği Başkanı Engin Ölçer, 2019 sulama yılının şubat ayında başladığını hatırlatarak, sulama faaliyetlerine mayıs ayında başlanılacağını kaydetti. Sulama faaliyetlerine başlanmasında öngörülen bu tarihte iklim değişikliklerinin de göz önünde bulundurularak çiftçilerin lehine olacak şekilde düzenleme yapılabileceğini vurgulayan Ölçer, şöyle dedi:

"Bucak Sulama Birliği 2019 üretim sezonunda görev ve sorumluluk alanlarında tarımsal üretimde bulunacak su kullanıcılarımızın 30 Nisan tarihine kadar Bucak Sulama Birliği Başkanlığına gelerek birinci ürünlerine ilişkin beyan vermeleri gerekmektedir. Sulama birliklerinin beyanname süreci DSİ. tarafından SUTEM isimli internet portalı üzerinden takip edilecektir. Planlı su dağıtımı toplanan beyanlar üzerinden oluşturulacağı için sonradan verilecek beyanlar sistem tarafından kabul edilememektedir. Su kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamaması için son beyanname tarihi olan 30 Nisan tarihinden önce birliğimize başvurmaları önem arz etmektedir."

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