Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesindeki Onaç Barajı'nda çevre temizliği yapıldı.

Onaç Barajı çevresinde pazar günü yapılan çevre temizliği etkinliğine Bucak Oğuzhan Toplumsal Kalkınma ve İlerleme Derneği, Patika Bucak Doğa Sporları Kulübü, Bucak Sulama Birliği üyeleriyle öğrenciler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte Onaç Barajı çevresinde toplanan kalabalık yaklaşık 4 saat temizlik yaptı. Etkinliğin sonunda toplanan atıklar ayrıştırılması üzere geri dönüşüm araçlarına yüklendi.

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