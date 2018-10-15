On.2'ler Grubu sergisine büyük ilgi

MERSİN, () – MERSİN’de, On.2'ler Sanat Grubu'nun ‘Çukurova'da bugünkü Giritliler’ fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Sergi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Müfide İlhan-Ayşe Uğural Galerisi'nde, açıldı. Sergide Tuncay Uğurel öcülüğündeki On.2'ler Sanat Grubu, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Melemez Mahallesi ile Adana ve çevresinde yaşayan Giritlileri konu alan fotoğraflar sanatseverlerle buluşturuldu.

Almula Ersoy, Ayşe Sensalıver, Cahit Ün, Damla Nur Yıldız, Emel Karaboğa, Fatoş İnkaya, Haluk Akbaş, Hasan Tahsin Yaktu, İlyas Acar, Mahir Akkaya, Serin Sevin, Rabia Deletioğlu, Yelda Ciğer, Tekin-Gülsen Beşer ve Zeynep Robin'in fotoğraflarının yer aldığı sergi 18 Ekim Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

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