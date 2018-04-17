OMÜ’de kadroya geçen işçilerin promosyon sevinci

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () – Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) taşeron işçisi olarak çalışan bin 802 kişinin kadroya geçiş sürecinin ardından OMÜ Yönetimi ile Garanti Bankası arasında 35 aylık maaş protokolü imzalandı.

OMÜ Genel Sekreterlik katında imzalanan 35 aylık maaş protokolü gereği; çalışan işçiler bin 312 TL maaş promosyonu alacak. Protokole, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve Garanti Bankası Samsun Şube Müdürü Serhat Özkolay imza attı.

Genel Sekreter Kabadayı, imza sonrası maaş promosyonunun kadroya geçen tüm işçilere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek teşekkür etti. İmza töreninde ayrıca; Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer ve Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Müşteri Yönetmeni İclal Erkan ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Üniversite Temsilcisi Aytekin Albayrak da hazır bulundu.

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