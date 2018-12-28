OMÜ'de '103'üncü sinema' etkinliği

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da OMÜ İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencileri tarafından '103'üncü sinema' etkinliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Sine-Düş Topluluğu tarafından organize edilen '103'üncü Sinema' etkinliğinde bir araya geldi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Niyazi Usta, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan filmlerin sergilendiği etkinlik ilgi gördü.

ÖĞRENCİLER BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYOR

Programda konuşma yapan Sine-Düş Topluluğu Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Filiz Erdığan Tuğran, "Biz henüz yeni bir fakülteyiz ve özellikle Radyo Televizyon Sinema Bölümü henüz 3 yaşında. Buna rağmen öğrencilerimiz başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Topluluk olarak sinemanın başlagıçtan günümüze kadar olan gelişiminin işlendiği bu etkinlikte bir araya geldik. Öğrencilerimiz bir yandan kendi filmlerini de çekmeye devam ediyorlar. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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