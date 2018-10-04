Ömer Halisdemir ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isimleri parka verildi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki iki parka Belediye Meclisi'nde alınan kararla, 'Şehit Ömer Halisdemir' ve 'Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' isimleri verildi.

Alaşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, ilçede yatırılan iki parka verilecek isimler oylandı. İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden parka 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, Kenan Evren Genişleme Sahası'ndaki baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturulan çocuk parkına da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adının verilmesi MHP, CHP ve AK Partili üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

"BU MİLLET ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLU"

MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Şehitlerimizi unutmamak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla aldığımız kararla oyun parklarımıza 'Şehit Ömer Halisdemir' ve 'Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' isimlerini verdik. Bu vesileyle, en kıymetli varlığı olan canını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için feda etmiş iki yiğidimizin ismini yaşatmak istedik. Biliyoruz ki onlar için ne yapsak az. Bu millet onlara çok şey borçlu. Ancak bu isimleri parklara verirken şunu düşündük; geleceğimizin teminatı ve vatanımızı emanet edeceğimiz gençlerimiz, her gün bu parklarda vakit geçirirken, kahramanlarımızın destanlarını yad etsin, vatanını canını verecek kadar sevmesinin ne demek olduğunu idrak etsin istedik. Şehitlerimizin ismini taşıyan parklarımızın Alaşehirimiz'e hayırlı uğurlu olmasını diler, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden vatan evlatlarımıza Yüce Allah'tan bir kez daha rahmet dilerim" dedi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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