Ömer Halisdemir Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılına başladı

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına 29 bini aşkın öğrenci ile başladı. Yeni açılan bölüm ve programlara yaklaşık 5 bin öğrenci kayıt yaptırdı.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 10 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 4 bölüm başkanlığıyla kapasitesini artırmaya devam ediyor.2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemiz her geçen yıl daha da büyüyor, 5 bin üzeri yeni kayıt yaptıran öğrencimiz var, kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyorum. Üniversitemizin nitelikli eğitim öğretim için alt yapısının mevcut. Her geçen gün eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kapasitesini ve niteliğini artırmaya devam etmektedir" dedi.

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