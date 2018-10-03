Ömer Halisdemir Üniversitesi, 'Üstün Başarı Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 'Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri' çalışmasıyla kazandığı 'YÖK Üstün Başarı Ödülü', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen 'Üstün Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde YÖK tarafından düzenlenen '2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde gerçekleştirilen programla bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtıldı.2005 yılından bu yana Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında Vestel Savunma Sanayi A.Ş. ile birlikte 'Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri' konusunda çalışmalar yapan Ömer Halisdemir Üniversitesi, kazandığı YÖK Üstün Başarı Ödülü'nü aldı.

ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAĞIZ

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖK'ün bölgesel kalkınma misyon farklılaşması yaklaşımı kapsamında, üniversite olarak temiz enerji, özellikle güneş enerjisi ve hidrojen yakıt pilleri alanındaki çalışmalarını hızlandırarak devam ettireceklerini söyledi.

Bu alanda çalışan ekibi güçlendirmeye ve öğretim üyelerini teşvik etmeye gayret edeceklerini dile getiren Rektör Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ihtisaslaştığı alanlarda saygın üniversiteler arasında yer alması için yapılacak çalışmaların artarak devam etmesinin ise öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

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