Olympos sahilinde seyyar satıcı operasyonu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Olympos sahilinde seyyar satıcılara yönelik ortak operasyon yaptı.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın güvenlik tedbirleri altında, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda sahillerde gıda maddesi satanlar başta olmak üzere seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı. Olympos plajında denize girmek için gelen yerli ve yabancı turistlere, hijyen kurallarına ve şartlarına uymayacak şekilde satış yapanların eşya ve ürünlerine tutanakla el konuldu.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe; “Olympos plajı, Caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanı. Hiçbir kuruluştan izin almadan bu plajda denize girmek için gelen yerli ve yabancı turistlere şemsiye satan seyyar satıcılar var. Hem izin almıyorlar hem de sattıkları şemsiyeleri yere tutturacağı bir aparat yok. Şemsiyelerin çubuğu direkt plajdaki çakıl ve kuma çakılıyor. O kum ve çakılların altında kaplumbağa yumurtası bulunabilir. Biz buna izin veremeyiz. Ayrıca hiçbir hijyen kurallarına ve şartlarına uymayan gıda maddeleri satılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için buna da izin veremeyiz. Plaja gelen vatandaşlarımız bu satışların denetlenmesi için bize şikâyette bulunuyor. Biz de denetliyoruz" dedi.

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