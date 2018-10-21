Ölüm kalorifer dairesinde yakaladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın merkeze bağlı Fethibey beldesinde kalorifer dairesinde kalp krizi geçiren Halil İbrahim Temir (57) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde meydana geldi. Kendine ait evin kalorifer dairesine inen ve bir süre kendisinden haber alınamayan Halil İbrahim Temir eşi ve oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Halil İbrahim Temir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim Temir kurtarılamadı.

