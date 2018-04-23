Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-HATAY'ın Samandağ İlçesi'ndeki sahiline deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Samandağ İlçesi Çevlik Sahilinde denize girerek serinleyen vatandaşlar sahile vuran bir deniz kaplumbağası ölüsüyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, kaplumbağanın ölü olduğunu tespit etti. 1 yaşında olduğu tahmin edilen ve vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kaplumbağanın neden öldüğü belirlenemeyen kaplumbağa, belediye çalışanları tarafından gömüldü.

Sahile vuran ölü kaplumbağayı bulan vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu hayvanların korunması gerektiğini belirterek, hayvanın ölümüne üzüldüklerini söylediler.

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