Olten Filarmoni Orkestrası'ndan konser

İZMİR'deki Olten Filarmoni Orkestrası 18 Nisan Çarşamba akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde mezzo-soprano Zeynep Halvaşi'yi ağırlayacak.

Şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği mezzo-soprano Zeynep Halvaşi'nin solist olarak yer alacağı konser, geleneksel Türk ezgileri ve klasik müziği, Türk bestecilerin eserleri ile oluşturulmuş keyifli bir repertuvar ile İzmirli sanatseverlerle buluşturacak. Ferit Tüzün'ün 'Anadolu'dan Esintiler' adlı eseri ile başlayacak olan ilk yarı, Ege'den Rumeli'ye seçilmiş türküler ile devam edecek. Konserin ikinci bölümü ise Türk beşleri adıyla anılan çağdaş Türk müziğinin ilk temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin'in, orkestra için 1942 yılında yazdığı Köçekçe ile son bulacak.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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