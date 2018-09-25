Olta balıkçıları Hilvan'da buluştu

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA, Diyarbakır, Batman ve Adıyamanlı yüzlerce olta balıkçısı Hilvan'da buluşarak birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (DİSOBDER) öncülüğünde Atatürk Baraj gölüne kıyısı olan Hilvan'ın kırsal Kavalık Mahallesi'nde yüzlerce olta balıkçısı bir araya gelerek Spin (atçek) attı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen olta balıkçıları düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının üreme döneminde yapılan yasadışı balık avcılığına dikkat çekmek olduğunu belirten organizasyon sorumlusu Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik, "Fırat'ta yaşayan balık cinsleri hem büyüklük hem de lezzet bakımından Türkiye'de ender bulunan balıklar türleridir. Burada 100 kiloyu aşan devasa balıkları koruma sorumluğunu herkesin üstlenmesi gerekiyor. Bu bilinçle düzenlediğimiz organizasyona büyük destek veren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a tüm avcılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

2 gün süren etkinlikte Spin (atçek veya kaşık atma) tekniğiyle balık avlayan olta balıkçılarına çeşitli ödüller verilirken, kural gereği ağırlık limitinin altında olan balıklar ise baraj gölüne geri bırakıldı.F

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