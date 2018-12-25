Olga ve annesi, ev teklifini defalarca reddetmiş

ADANA, () - ADANA Valiliği, maddi durumu olmadığı için göğsündeki kitleyi tedavi ettirmediğini öne süren Olga Ayık'a (27), 10 yıldır yardım yapıldığını açıkladı.

Merkez Yüreğir ilçesinde derme çatma bir evde annesi Devlet Türker ile birlikte yaşayan Olga Ayık, kendisine yardım yapılmasını istediğini söyledi. Kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Olga Ayık, ekonomik durumu kötü olduğu için tedaviye devam edemediğini, doktorun yazdığı ilaçları da alamadığını savundu. Olga Ayık'ın yardım istemesi bir çok basın kuruluşunda haberleştirilince Adana Valiliği, açıklama yaptı. Adana Valiliği, Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı tarafından kendilerine 3 kez ev tahsis edilmesine rağmen Olga Ayrık ve Devlet Türker'in çadırda yaşamak istediklerini aktardığını bildirdi. Haberin yayınlandığı gün de kendilerine yapılan ziyarette, bu teklifin yinelendiği bildirilen açıklamada, ailenin yine bu teklifi reddettiğine vurgu yapıldı. Ailenin, çadırlarının bulunduğu arsanın içerisine ev yaptırılmasının istediği belirtilen açıklamada, arsanın birinci derecede sit alanı olduğuna yer verildi. Valilik ayrıca Olga Ayrık ve Devlet Türker'e gıda, kömür ve maddi yardımlarında sürdüğünü açıkladı.

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