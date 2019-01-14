Ölçü ve tartı aletleri için beyanname uyarısı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat’ta sona erdiği duyuruldu. Açıklamada, esnafların mağdur duruma düşmemesi için bu tarihe kadar beyannamelerini vermelerinin gerektiği belirtildi.

Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince ölçü ve tartı aletleri sahiplerinin 28 Şubat 2019 günü saat 17.00'ye kadar ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve kontrol edilmesi için beyanname vermekle ve ilgili yönetmelik gereğince belirlenen fon bedellerini yatırmakla yükümlü olduğunun kaydedildiği açıklamanın devamında, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

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